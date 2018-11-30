شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تتمثل في استمرار هطول الأمطار الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول.

وأشارت الهيئة العامة للأصاد إلى أن الحالة بدأت الساعة السادسة من مساء اليوم، وتنتهي بمشيئة الله الساعة العاشرة مساء.