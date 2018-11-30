شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار علي المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: هطلت اليوم، أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار – بمشيئة الله تعالى -. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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