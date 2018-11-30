شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي قبل انطلاق قمة «العشرين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة بوينوس أيرس الأرجنتينية.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن قبل أيام أنه سيلتقي ولي العهد لبحث تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تنسيق المواقف حيالها.
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