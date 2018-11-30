ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين بالأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى الأرجنتين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك على هامش أعمال قمة العشرين المنعقدة في الأرجنتين.

وقد وصل ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين، أمس الأربعاء، لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة بيونس آيرس.



وشهدت الأيام الماضية قيام الأمير محمد بن سلمان بجولة خارجية شملت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين ومصر وتونس.