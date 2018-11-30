ترامب يلغي اجتماعا مقررا مع بوتين على خلفية الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان يُنتظر عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، نتيجة الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب ترامب على حسابه في "تويتر"، لدى مغادرته نحو القمة "في ظل عدم عودة السفن والبحارة من روسيا إلى أوكرانيا قررت، الأفضل لجميع الأطراف المعنية، إلغاء الاجتماع المقرر سلفا مع الرئيس فلاديمير بوتين في الأرجنتين.. أتطلع إلى لقاء مهم ولكن مرة أخرى فور حلّ هذا الوضع".



وكان بوتين أوضح، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية أدت واجبها العسكري خلال اعتراض السفن الأوكرانية الحربية.

واتهم بوتين نظيره الأوكراني بترو بوروشينكو -خلال منتدى اقتصادي عقد في موسكو- بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا في البحر الأسود، مطلع هذا الأسبوع، بهدف زيادة نسب تأييده جماهيريا، قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل.

واحتجزت روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بطواقمها، الأحد الماضي، مشيرة إلى أنها دخلت بشكل غير قانوني في مياه روسيا الإقليمية، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

وأكد بوتين أن الغرب مستعد للصفح عن أخطاء ساسة أوكرانيا لأن ذلك يصب في صالح الرواية المعادية لموسكو والتي تروجها كييف، مضيفا أن خطأ السفن كان جليا. من جانبه وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قانون الطوارئ الذي يسري على المناطق الحدودية، نتيجة التوتر مع روسيا إثر احتجازها 3 سفن حربية أوكرانية.

وذكر المتحدث باسم الرئيس الأوكراني أن بوروشنكو وقع قانون الطوارئ الذي يفرض لمدة 30 يوما في 10 مناطق على الحدود مع روسيا والبحر الأسود وبحر آزوف.