شكرا لقرائتكم خبر عن بيسكوف: الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية مازال جاريًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الإعداد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية مازال جاريًا.
وأشار بيسكوف - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" فى بيونس آيرس - إلى أن موعد الزيارة قد يتضح بعد لقاء بوتين مع ولى العهد السعودى فى الأرجنتين، حيث أنه لم يستبعد تحديدها خلال لقائهما.
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