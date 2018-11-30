شكرا لقرائتكم خبر عن بيسكوف: الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية مازال جاريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الإعداد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية مازال جاريًا.

وأشار بيسكوف - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" فى بيونس آيرس - إلى أن موعد الزيارة قد يتضح بعد لقاء بوتين مع ولى العهد السعودى فى الأرجنتين، حيث أنه لم يستبعد تحديدها خلال لقائهما.