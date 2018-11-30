قناة عبرية: عامل أردني نفذ هجوما إرهابيا في إيلات

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الجمعة، بأن الشرطة الإسرائيلية تفحص إذا ما كان الهجوم الذي نفذه العامل الأردني له خلفية قومية أم لا.

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وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن اتجاه التحقيق المركزي يشير إلى أن الحديث يدور عن عملية لها خلفية قومية، وأن نية العامل الأردني كانت تنفيذ عملية إرهابية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال العامل مباشرة في الموقع.

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية أمرت بمنع نشر تفاصيل أخرى حول الحادثة، حتى تتضح معالمها. مؤكدة أن أطقم الإسعاف نقلت العاملين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأوردت القناة أن العامل الأردني كان يعمل بالترميم في ورشة بناء بميناء إيلات، وهاجم العاملين الآخرين ـ دون تحديد هويتهما ـ وتم صده من قبل بعض العمال الآخرين، بينما أصيب أحد العمال الذي تصدى للعامل الأردني وأوقفه.