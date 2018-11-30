قناة عبرية: عامل أردني نفذ هجوما إرهابيا في إيلات

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الجمعة، بأن الشرطة الإسرائيلية تفحص إذا ما كان الهجوم الذي نفذه العامل الأردني له خلفية قومية أم لا.
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وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية أمرت بمنع نشر تفاصيل أخرى حول الحادثة، حتى تتضح معالمها. مؤكدة أن أطقم الإسعاف نقلت العاملين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
وأوردت القناة أن العامل الأردني كان يعمل بالترميم في ورشة بناء بميناء إيلات، وهاجم العاملين الآخرين ـ دون تحديد هويتهما ـ وتم صده من قبل بعض العمال الآخرين، بينما أصيب أحد العمال الذي تصدى للعامل الأردني وأوقفه.
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