انطلاق قمة العشرين.. قضايا ساخنة وهدايا باهظة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "لا صوت يعلو القمة".. تتجه أنظار العالم اليوم إلى قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

جدول أعمال القمة يتضمن نقاشات بشأن التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي وتقوية النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليه والهجرة واللجوء وتغير المناخ ومحاربة الإرهاب.

وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيًّا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.

ومع مرور الوقت وتوالي قمم المجموعة، توسعت النقاشات لتشمل ملفات جديدة مثل التنمية والتغير المناخي ومكافحة الإرهاب.

ويقود الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، المناقشات فى مكان انعقاد القمة فى كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع على طول نهر ريو دى لا بلاتا.

وعلى هامش القمة، سيعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة، أبرزها اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرات المتبادلة، بالإضافة إلى لقاءات مهمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع عدد من زعماء العالم.

قائمة المشاركين في هذه القمة، تضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ورئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو.

كما يحضرها أيضًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس البرازيل ميشال تامر، ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ونائب الرئيس الإندونيسي جوزيف كالا، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا.

ولدى وصولهم إلى العاصمة الأرجنتينية، حصل زعماء أكبر 20 اقتصادًا في العالم، على عدد من الهدايا الثمينة.

ونال الزعماء أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية، وأهدت الأرجنتين بعضًا منهم نبيذا من منطقة مندوزا وشايا من منطقة باتاجونيا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين، إنّ زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها.

ونشرت جوليانا تسجيلًا مصورًا على موقع إنستجرام، وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويًّا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

وسيحصل الزعماء أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشي دي ليتشي)، علاوة على شاي مصنوع بطريقة خاصة وشموع.

وقال كبير الطهاة في حفل عشاء يحضره زعماء مجموعة العشرين، الجمعة، في مسرح تياترو كولون الشهير في بوينس آيرس لـ"رويترز"، إنّ مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية من شطائر النقانق في انتظار الزعماء.

يناقش القادة، قضايا اقتصادية منها التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليه.

وتأتي القمة بعد يوم من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إنه يقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مضيفًا أنّه منفتح على إبرام اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينج.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نظيره الصيني التجارة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أنّ ترامب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأرجنتين، الخميس، حيث قال إنّ اتفاقًا قد بات وشيكًا، لكنه غير متأكد إن كان يريد مثل هذا الاتفاق، بحسب "سكاي نيوز".

وفي إطار القضايا الاقتصادية للقمة، من المقرر أن يناقش وزراء مالية فرنسا وألمانيا وبريطانيا الآلية التجارية "المحددة الغرض" بين الاتحاد الأوروبي وإيران لتقليص مخاطر العقوبات الأميركية إلى أقل مستوى ممكن.

لكن لا يعتقد الكثيرون الآن أنها ستشمل مبيعات النفط، مما يسلط الضوء على المخاوف المتعقلة بمصير الاتفاق النووي العالمي مع إيران.

ويقول دبلوماسيون إن المناورة الفرنسية الألمانية هي أسلوب من أساليب استراتيجية "الأمان في الكثرة العددية" - التي ترى أمانًا أكبر في تولي أكثر من دولة لإدارة الآلية منه في تولي دولة واحدة لها - وذلك بهدف التغلب على رفض دول الاتحاد الأوروبي فرادى لاستضافة الآلية، تجنبا لاستهدافها بالعقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على إيران.

وتحاول الدول الأوروبية إيجاد أساليب تحافظ فيها على علاقاتها التجارية مع إيران وتحمي شركاتها في الوقت ذاته من العقوبات الأميركية.

ومن أهم القضايا غير الاقتصادية التي ستركز عليها قمة العشرين في منتدياتها التغير المناخي والهجرة واللجوء ومحاربة الإرهاب.

وكان ترامب رفض، الثلاثاء الماضي، نتائج تقرير حكومته بشأن "الضرر الخطير" الذي سيسببه تغير المناخ على اقتصاد بلاده.

وأعلن ترامب العام الماضي نيته الانسحاب من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في 2015، لتصيح الولايات المتحدة أول دولة تقدم على ذلك الفعل.

بينما لا يستطيع ترامب، الذي سبق وأن صرح بأن التغير المناخي "خدعة من عمل الصين" ثم تراجع عنه، الانسحاب إلا بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 بسبب لوائح الأمم المتحدة.

كما يخيم التصعيد الروسي ضد أوكرانيا في بحر آزوف على الأجواء في قمة العشرين، حيث نفذ الرئيس الأمريكي تهديده بإلغاء اللقاء الذي كان مقررا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب اعتراض خفر السواحل الروس سفنا أوكرانية واحتجاز عدد من البحارة الأوكرانيين، الأحد الماضي.

وكان من المتوقع أن يركز الزعيمان على الاستقرار الاستراتيجي، خصوصًا بعد أن أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأسلحة النوويّة المتوسّطة المدى، لكن ترامب كتب على تويتر، قائلًا: "بما أنّ السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، قرّرت أنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرّرا سابقا في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتن".

وأضاف: "أتطلّع لقمّة مفيدة مجددا، حين يحلّ هذا الوضع".