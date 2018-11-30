مصرع 23 من المليشيا وإصابة 30 آخرين بمواجهات مع الجيش في دمت

قُتل وأصيب 53 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت عقب محاولات المليشيا التسلل باتجاه مواقع في مناطق “الحريوه”، و”حصمي”، و”جعشة”، و”حيد كنة”، جنوبي غرب مدينة دمت.
المصدر أكد أن قوات الجيش أحبطت كل تلك المحاولات، وأجبرت مجاميع المليشيا على التراجع والفرار باتجاه مدينة دمت.
وأفاد المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع 23 من عناصر المليشيا، واصابة 30 أخرين، لافتا الى أن جثث قتلى المليشيا متناثرة في مواقع المواجهات.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، محاولاتها اليائسة لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا في مديرية دمت، الا أن قوات الجيش الوطني، تفشل كل تلك المحاولات وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
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