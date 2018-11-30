تعرف على أخطر وأغنى 5 تجار مخدرات في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press منه بابلو أسكوبار وخون سا.. أغنى وأبرز 5 تجار مخدرات في العالم

شرعت محكمة في نيويورك، الثلاثاء، في محاكمة إل تشابو، الذي يعد واحد من أشهر تجار المخدرات في العالم، بتهمة إدخال 154 طنًا من الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية، وسط اهتمام إعلامي عالمي بالقضية.

"إل تشابو" يعد واحدًا من أخطر المجرمين بالفعل، وعالم الجريمة والمافيا مليء بالأشخاص البارزين، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز وأغنى تجار المخدرات على مستوى العالم- حسب موقع "money inc".

- خون سا:

ولد في بورما، وأمضى سنواته الأولى في التدريب مع الجيش البورمي، وفي النهاية، قاتل لإنشاء إمبراطوريته الخاصة، فعمل بتهريب الأفيون منذ عام 1976، وبعد 20 عامًا سيطر على حركة تجارة الأفيون.

واستخدم دعم كل من الحكومتين البورمية والتايلاندية لتحقيق أهدافه، ونال لقب "ملك الأفيون" بسبب سيطرته التامة في هذا الشأن، وعندما كسرت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية الروابط التي أسسها مع وسطائه الدوليين، انتهت أعماله وانتقل إلى يانجون ليعيش مع عشيقاته بثروة كبيرة تعادل حوالي 5 مليارات دولار. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- خورخي لويس أوشوا فاسكيز وإخوانه:

هذه العائلة هم مؤسسو عصابة "كارتل ميديلين" الخطيرة خلال السنوات الأخيرة من الثمانينيات، وكان الشقيقان معروفين بالعمل في تصنيع الكوكايين وتوزيعه وتسويقه.

وبدأت حركتهم في تجارة المخدرات خلال السبعينيات، وأسسوا عصابتهم، وهم من عائلة كولومبية لهم صلة بالعديد من الاعتقالات والاتهامات في العديد من الدول، وبحلول عام 1984 صارت قوتهم متينة للغاية، بحيث أصدروا إعلانًا عامًا بأن كل مرة تقبض فيها السلطات على أحد أفراد العصابة، سيقتلوا أمامه 10 قضاة كولومبيين.

وأدرجت مجلة "فوربس" زعيمهم كأحد أغنى 20 رجلًا في العالم، وقدرت قيمة ثروته عام 1987 بنحو 3 مليارات دولار، ولكنها بلغت أكثر من 6 مليارات دولار. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- داود إبراهيم قصار:

داود إبراهيم من مومباي في الهند، أسس واحدة من أكبر العصابات المنظمة عام 2003، حصل على رتبة إرهابي عالمي، وفي 2011 كان رقم 3 في قائمة المجرمين العشرة الخطرين المطلوبين في العالم.

واتهم بأعمال إرهاب وتهريب مخدرات وابتزاز وقتل، ويعيش حاليا في كراتشي بباكستان، ويعتقد أنه يسيطر على نظام ضخم جدًا من أنظمة غسيل الأموال.

وتعمل منظمته في الهند وجنوب آسيا وأفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية والشرق الأوسط، وتشترك في شبكات مماثلة مع تنظيم القاعدة، وحتى الآن لم تنجح السلطات على مستوى العالم في إلقاء القبض عليه، وتبلغ ثروته حوالي 6.7 مليارات دولار. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- أمادو كاريو فوينتيس:

يعرف باسم "ملك السماوات"، لأنه كان ينقل المخدرات باستخدام أسطول طائراته الضخم، وأحكم سيطرته على واحد من أخطر العصابات في العالم بعدما اغتيل رئيسها.

وجاء فوينتيس من عائلة مكونة من 11 طفلًا، وعندما عمل بتجارة المخدرات، جعل أخويه وابنه معه، وبلغت ثروته حوالي 25 مليار دولار.

وحاولت السلطات في المكسيك والولايات المتحدة القبض عليه، وكانوا على وشك ذلك، وفي محاولة للتهرب منهم، حاول تغيير شكله من خلال جراحة تجميلية، ولكن العملية فشلت، وتوفي من مضاعفات جراحية، وبعدها تم العثور على الجراحين الذين أجروا له العملية مقتولين ومدفونين في كتلة خرسانة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- بابلو إسكوبار:

بابلو إميليون إسكوبار جافيريا، أشهر تاجر مخدرات على مستوى العالم، وهو كولومبي الجنسية، وكان مسؤولا عن تهريب 80% من الكوكايين في الولايات المتحدة.

وكان يحقق ملك الكوكايين دخل شخصي سنوي خرافي، وبلغت ثروته في النهاية حوالي 30 مليار دولار، وهو أول من نجح في تأسيس أول طرق تهريب ناجحة بالولايات المتحدة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press