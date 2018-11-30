دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

للمرة الأولى منذ خمس سنوات تطلق شركة مايكروسوفت تغيير شمولي لأيقونات برامج أوفيس تماشياً مع الحداثة الممزوجة بقوة البساطة للتصميم بشكل يوحي بالتركيز على فعالية البرامج على مختلف الأجهزة التي تعمل عليها الحزمة، والتي تعكس بطبيعة الحال المسار الجديد للشركة بتدعيم برامجها بميزات الذكاء الاصطناعي والخصائص التعاونية.

ويظهر التصميم الجديد للأيقونات تركيز مايكروسوفت على عامل مشترك لإظهار جميع تطبيقاتها كعائلة واحدة وذلك بأخد الحرف الأول الدال على البرنامج كطبقة يتم دمجها مع الشعار الخاص به في طبقة أخرى لتكن جميعها كصورة عائلية أنيقة بالمجمل يسهل التعرف على جميع مكوناتها، وقد قال جون فريدمان مسئول قسم التصميم في خضم توضيح الرؤية الخاصة بالشركة لهذا التغيير أن التصميم الجديد يسمح بإظهار التجانس بين الأيقونات في الوقت الذي يؤكد فيه على بساطة التعامل داخل التطبيق.

ومما يجول بالبال أن تغيير مثل هذه الأيقونات قد يسبب بعض التشويش خصوصاً لأولئك الأشخاص الذي اعتادوا على ممارسة أعمالهم اليومية على برامج أوفيس المختلفة بعد فترة كبيرة من تعودهم على أيقونة معينة؛ لكن الأمر مختلف هنا مع الأيقونات الجديدة فمن السهل جداً التعرف عليها وممارسة أعمالك بشكل طبيعي، فعلى سبيل المثال الخطوط التي كانت تقطتع شعار الوورد والاكسل لم تعد موجودة ولم يؤثر هذا على مدى تعرفك عليها وكذلك الحال بالنسبة لباوربوينت واوت لوك الأمور مشابهة بينما اتسمت أيقونات سكايب وون درايف بالحداثة بينما مازالت الأخيرة تحتفظ بغيمتها، والصورة التالية توضح اختلافات تصاميم الأيقونات مع الوقت لبعض تطبيقات الأوفيس:

التدوينة مايكروسوفت تعيد تصميم أيقونات الأوفيس بثوب حديث وشامل ظهرت أولاً على عالم التقنية.