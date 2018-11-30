دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تطرح كاميرتي السفر HX99 وWX800 في السوق السعودي مع مزايا تكبير عالية وتصوير 4K

أعلنت شركة سوني عن طرحها لكاميرتي DSC-HX99 وDSC-WX800 في السوق السعودي، وهما كاميرتان مخصصتان للسفر والرحلات ضمن مجموعة الشركة Cyber-shot والتي وفرت سلسلة طويلة من الكاميرا الخاصة بالسفر.

وتتميز الكاميرتان بوجود هيكل مدمج صغير تقول الشركة أنه الأصغر بالعالم، كما توفران نطاق تكبير (زووم) متنوع من 24 مم وحتى 720 مم لالتقاط صور بدقة عالية، بجانب قدرتهما على تصوير فيديو بقدة 4K، وهذا يأتي بفضل المعالج الموجود داخلهما BIONZ X والمقترن مع تكامل أمامي واسع النطاق، LSI، والذي يعزز سرعة التصوير المتواصل حتى 10 إطارات في الثانية ويصل كحد أقصى 155 صورة وبتركيز بؤري يصل 0.09 ثانية بوجود خاصة التركيز البؤري من سوني Eye AF.

وتوفر عدسة Zeiss Vario-Sonnar T* 24-720mm من سوني جودة عالية تساعد محبي السفر على التقاط صورهم بشكل سهل وواضح، كما توفر ميزة Optical SteadyShot والتي تساعد على تثبيت المشهد وإلغاء تشويش الاهتزاز أثناء التصوير.

وبالحديث أكثر عن كاميرا HX99، فهي تأتي بمزايا متخصصة للمصورين الهواة، وما يميزها عن نظيرتها وجود تجربة أعلى بفضل قدرتها على تخزين الصور بصيغة RAW مع أيزو 6400 وهو ما يساعد بالتقاط صور واضحة حتى في ظل الإضاءة المنخفضة.

وتحتوي الكاميرا على حلقة تحكم للمساعدة في التركيز اليدوي والتكبير، بجانب زري التركيز والتصوير باللمس، مع لوحة لمسية تسمح بتغيير نقاط التركيز من مكان لمكان بشكل سهل وقريب ما نراه في الهواتف الذكية وهو ما يتواجد مع كاميرا WX800 أيضًا.

الجدير بالذكر أنه يمكن شراء كاميرتا سوني الجديدتين في المملكة بداية من ديسمبر 2018 وبسعر 1,999 ريال لنسخة HX99، و1,799 ريال لنسخة WX800.

التدوينة سوني تطرح كاميرتي السفر HX99 وWX800 في السوق السعودي مع مزايا تكبير عالية وتصوير 4K ظهرت أولاً على عالم التقنية.