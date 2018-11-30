شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: محمد بن سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول فى قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، عقد لقاءات ودية مع قادة الدول فى قمة العشرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
والتقى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين.
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