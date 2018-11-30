شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال رئيس الأرجنتين لولى العهد السعودى بمقر انعقاد قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، قبل قليل، إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، الذى كان فى استقباله الرئيس الأرجنتينى، وذلك حسب صور نشرها، اليوم، مدير مكتب ولى العهد السعودى، الوزير بدر العساكر.



رئيس الأرجنتين يستقبل ولى العهد السعودى

ويذكر أن فعاليات قمة مجموعة العشرين، التى تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، قد انطلقت، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى غد السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، وأوضح الموقع الرسمى للقمة، عبر الإنترنت، أن فعاليات القمة التى بدأت، اليوم الجمعة، ستتناول مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة على جدول أعمال القمة.



الأمير محمد بن سلمان فى قمة العشرين بالأرجنتين

ويلتقى قادة العالم فى بوينس آيرس، لمناقشة بعض القضايا الملحة فى جدول الأعمال العالمى، ويعقد هذا الاجتماع لأول مرة فى التاريخ بأمريكا الجنوبيةن ويقود الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكرى، المناقشات فى مكان انعقاد القمة فى كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع على طول نهر ريو دى لا بلاتا، ومن بين المشاركين رئيس فرنسا إمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الصينى شى جين بينغ، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بين عبد العزيز، وغيرهم من قادة مجموعة العشرين.