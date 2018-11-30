شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر عالية الثقة اليوم ان لجنة التحقيق التي كونها اتحاد كرة القدم السوداني لمدير مكتب البروف شداد الاستاذ امير محمد خير انهت اعمالها وتحقيقاتها وانها سوف تسلم التحقيق بالكامل للمكتب التفيذي يوم غدا السبت وقالت ذات المصادر ل (سودانا فوق ) ان اللجنة اثبتت الواقعة التي تتحدث عن عمولات شركات الطيران وسفر المنتخبات الوطنية وسوف تجتمع اللجنة مع البروف شداد يوم السبت لصدور قرار في هذا الامر وكان مجلس الاتحاد قد كون في اجتماعه الماضي لجنة للتحقيق في هذا الامر بقيادة عبد العزيز سعد الله

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق مع مدير مكتب شداد تنهي اعمالها وتكشف المثير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .