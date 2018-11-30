امتدح الدور المحوري لـ”ديارا” و”الشغيل” ..”كاف” يبرز انتصار الهلال على “جيش زنزبار”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابرز الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، الفوز الذي حققه الهلال على الجيش الزنزباري، برباعية بيضاء مساء الثلاثاء، وتحت العنوان: “فوز مريح للهلال على بطل زنزبار”، أورد “كاف”: “بدأ فريق الهلال السوداني مشواره في بطولة دوري ابطال أفريقيا 2018-2019 بطريقة قوية حين حقق فوزاً مريحاً بنتيجة 4-0 على ضيفه JKU بطل زنجبار في مباراة ذهاب الدور التمهيدي التي أقيمت بمدينة أم درمان مساء الثلاثاء، الأزرق السوداني حسم الشوط الأول بثلاثة أهداف، أولها عن طريق البرازيلي جيوفاني مارانهاو من تمريرة الكونغولي إدريسا مومبو في الدقيقة 14، والثاني من ضربة رأسية للاعب الوسط المالي بوبكر ديارا في الدقيقة 24. وجاء الهدف الثالث عن طريق مبومبو في الدقيقة 44 حين سيطر على الكرة العالية خلف المدافعين وتقدم بهدوء نحو المرمى وسددها بقدمه اليسرى. ثم أحرز الهلال الهدف الرابع بضربة رأسية من قائد الفريق عبد اللطيف سعيد، من ركلة زاوية لعبها محمد مختار”.. كما اشار “الموقع” لدور ثنائي المحور الشغيل وديارا، وأورد: “أصحاب الارض لم يمنحوا الضيوف المساحة ، فسيطروا على المباراة بشكل مميز. ونجح لاعب وسط TP مازيمبي الكونغولي السابق بوبكر ديارا وزميله الدولي الدولي السوداني نصر الدين عمر في التحكم بإيقاع الفريق وربط تحركات اللاعبين بشكل محكم”، وأكد “كاف”، ان الهلال اقترب من الترشح بهذا الفوز العريض، وكتب: “الفوز الكبير منح الهلال فرصة خوض مباراة العودة بزنزبار الأسبوع القادم بحسابات جيدة من جل التأهل للدور الأول”.