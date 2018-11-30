سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون

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الخليج 365 :
قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019، من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة العرس القاري.وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، ضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري.
يذكر أن المغرب سبق وأعلنت استعدادها لاستضافة البطولة، ولديها ملاعب جاهزة للاستضافة بشكل يحقق رغبات الاتحاد الأفريقي.
وجاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة أمم أفريقيا، سلبيًا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية.
وأكدت تقارير لجان التفتيش، جاهزية ملاعب الكاميرون بنسبة لم تتعد 60 بالمئة، وذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم البطولة.
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