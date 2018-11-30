بالفيديو... حدث عالمي غير مسبوق في مصر بمشاركة روسية

وتشارك في المعرض شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.

وردا على سؤال لـ"سبوتنيك" قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية، إن المشاركة الروسية في هذا المعرض ستكون جيدة، حيث تشارك 13 شركة روسية بعدد من العربات المدرعة والأسلحة والمدافع ومروحية "هيلي كاموف".

وقال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2018، سيضم لأول مرة، منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة.

وأضاف في حوار مع صحيفة الأهرام (رسمية)، أن تلك المنتجات متنوعة، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا فى المعرض، الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل، قائلا: "الأسلحة التى سنكشف عنها، سترضى المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التى تشارك فى المعرض ".

وأشار العصار إلى أنه سيكون هناك جناح باسم مصر لعرض منتجاتنا من الصناعات الصناعية والعسكرية، ويشتمل على 4 جهات مصرية، هى:"الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وجهاز الصناعات والخدمات البحرية"، بالإضافة إلى 3 إدارات بالقوات المسلحة، وهى: "المركبات والأسلحة والذخيرة، والحرب الإلكترونية".

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وتابع: "هناك 41 دولة تشارك فى المعرض، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، منها الولايات المتحدة حيث يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32 شركة، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المعرض سيعقد مرة كل عامين، حيث يتيح هذا الحدث المهم الفرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتجمع إقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.

وأكد أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، يتيح للصناع المصريين، عرض منتجاتهم أمام العالم، ليكون فرصة جيدة للتسويق، وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين، الذين سيتعرفون على المنتج المصرى، مشيرا إلى أن 373 شركة من 41 دولة من بينهم 3 دول عربية، و10 آلاف زائر، كل ذلك يعكس قوة مصر ومتانتها فى العلاقات مع مختلف دول العالم، كما أن الزوار للمعرض من الأجانب والعرب، يعتبر فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية فى مصر، وكذلك رافد جديد من روافد تنشيط السياحة المصرية.

وأشار العصار إلى أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، حدث كبير تقيمه الدول الكبرى فقط، واختيار مصر لإقامة ذلك المعرض يوثق علاقاتها القوية بالأشقاء والأصدقاء، منوها أن الملحقين العسكريين، والممثلين لجميع السفارات الأجنبية فى مصر، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، تم توجيه دعوات لهم لحضور فعاليات المعرض، مضيفا أن المعرض يضم مترجمين بكافة لغات العالم للتسهيل على جميع الوفود المشاركة، فضلا عن أنه يضم مركزا إعلاميا كبيرا مجهزا بأحدث الوسائل العالمية.