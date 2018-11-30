ماي: سنبلغ ابن سلمان أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي

ونقلت وكالة "رويترز" عن ما قولها "سأتحدث إلى ولي العهد السعودي لكن العلاقة التي نقيمها مع السعودية هي التي تمكنني من الجلوس معه والتشديد على آرائنا بشأن قضيتين".

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وأوضحت ماي أنها ستقول له إن التحقيق في مقتل خاشقجي يجب أن يكون كاملا وشفافا وذو مصداقية، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وعن الشأن اليمني، قالت إنها ستشجعه على إيجاد حل سياسي، مضيفة "نعتقد أن الوقت قد حان الآن، هناك فرصة لإيجاد حل، للتوصل إلى حل سياسي لأن ذلك هو السبيل لضمان المستقبل والمستقبل الآمن لشعب اليمن".

وكان المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكد، اليوم الجمعة، أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ومن الجدير بالذكر، أن قمة الـ 20 ستعقد في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول.