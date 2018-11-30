الارشيف / اخبار الخليج

ماي: سنبلغ ابن سلمان أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي

0 نشر
0 0

  • 1/2
  • 2/2

ونقلت وكالة "رويترز" عن ما قولها "سأتحدث إلى ولي العهد السعودي لكن العلاقة التي نقيمها مع هي التي تمكنني من الجلوس معه والتشديد على آرائنا بشأن قضيتين".

© REUTERS / Simon Dawson

وأوضحت ماي أنها ستقول له إن التحقيق في مقتل يجب أن يكون كاملا وشفافا وذو مصداقية، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وعن الشأن اليمني، قالت إنها ستشجعه على إيجاد حل سياسي، مضيفة "نعتقد أن الوقت قد حان الآن، هناك فرصة لإيجاد حل، للتوصل إلى حل سياسي لأن ذلك هو السبيل لضمان المستقبل والمستقبل الآمن لشعب اليمن".

وكان المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكد، اليوم الجمعة، أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي، الأمير ، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ومن الجدير بالذكر، أن قمة الـ 20 ستعقد في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول.

شكرا لقرائتكم خبر عن ماي: سنبلغ ابن سلمان أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى