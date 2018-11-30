خمس دقائق "حازمة جدا"... ماذا قال ماكرون للأمير محمد بن سلمان

وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نقل ماكرون رسائل "حازمة جدا" لولي عهد السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي وضرورة إيجاد حل سياسي للوضع باليمن، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين أمس الخميس أنه سيتطرق إلى قضية مقتل خاشقجي أثناء اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين.

وقال ماكرون في العاصمة الأرجنتينية ردا على سؤال بشأن قضية خاشقجي "ستتسنى لي الفرصة بدون شك لإثارة هذا الموضوع مع ولي العهد على هامش القمة، وكذلك أيضا مع الأوروبيين صباح الغد لأنني آمل عقد اجتماع تنسيقي بين الأوروبيين قبل مجموعة العشرين هذه".

وأضاف ماكرون أنه يأمل في الكشف عن الحقيقة الكاملة حول تلك القضية، مؤكدا دعمه لمشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي في تلك القضية التي "مست العالم بأكمله" على حد قوله.

وكانت فرنسا قد أعلنت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فرض عقوبات تشمل حظر السفر على 18 سعوديا على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وحذرت وزارة خارجيتها في بيان من أن العقوبات قد "يتم توسيعها في ضوء مجريات التحقيق".

وطالبت باريس في بيان "بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا".