جمعية تركية توزع الخبز على 3 آلاف يمني يوميا

إسطنبول / لالة بيلدرجي / الخليج 365

أعلنت جمعية تركية، الخميس، إطلاقها مشروعا لتوزيع الخبز على نحو 3 آلاف شخص في اليمن يوميا.

جاء ذلك في فعالية نظمتها جمعية "صدقة طاشي" (حجر الصدقة) الإغاثية في إسطنبول، ضمن حملة تحمل شعار "من أجل اليمن.. ارفعي صوتك تركيا"، أطلقتها في سبتمبر / أيلول الماضي.

وخلال الفعالية، قال رئيس الجمعية كمال أوزدال، إن هدف مشروع توزيع الخبز، هو تخفيف المعاناة التي يتعرض لها مئات آلاف المدنيين في البلد المنكوب.

وعبر "أوزدال" عن أمله بإيصال مساعدات إلى مليون شخص، من خلال الحملة الجارية في تركيا.

وأشار إلى أن الجمعية تمكنت من الوصول إلى قرابة 200 ألف مدني عبر أنشطة مختلفة في الأشهر الثلاثة الماضية.

ويعيش اليمن منذ 4 سنوات على الأقل، أزمة إنسانية متفاقمة حتى باتت من بين الأسوأ في العالم، بحسب منظمات دولية وأممية، جراء الحرب المتواصلة بين الحكومة مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة؛ وجماعة "الحوثي" من جهة أخرى.