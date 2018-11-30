الكرملين يعلن تفاصيل جديدة بشأن زيارة #بوتين إلى #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الكرملين أنه يتم حاليا الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن الرئيس بوتين وولي العهد سيلتقيان على هامش قمة العشرين التي تبدأ اليوم أعمالها في الأرجنتين.

وقال الكرملين إن بوتين سيبحث مع ولي العهد ملفي سوريا وسوق النفط ⁧.

وخلال منتدى اقتصادي عقد في روسيا الأربعاء الماضي، أشاد الرئيس الروسي بدور ولي العهد في تنفيذ اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج، وتحسين أسعار النفط.

وأضاف بوتين : “تعلمون أننا أسسنا للاتفاق المذكور مع دول أوبك، واتفقت في إطاره 15 دولة من المنظمة و12 دولة من خارجها على العمل في الأسواق العالمية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنا من الالتزام بالاتفاق بنسبة 100 في المائة، حيث تم تنفيذ جميع التعهدات، وهذا ما لم تشهده المنظمة أبدا”.

وتابع بوتين : “هذا يعود لحدّ كبير إلى موقف السعودية، حيث إنه بفضل المملكة وولي عهدها ، الذي كان مبادرًا لهذا التعاون، أدى الاتفاق إلى نتائج إيجابية”.