شكرا لقرائتكم خبر عن تريندات "جوجل" تكشف: السعوديون انشغلوا بتلك القضايا اليوم والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الجمعة، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تحرص دائمًا على مشاهدة الأفلام المعروضة فى المهرجانات المختلفة، موضحة أن المهرجانات دائمًا فرصة لأى فنان أو فنانة من أجل مشاهدة ثقافات مختلفة والاضطلاع على أعمال الخارج.

وتعيش رانيا يوسف حاليًا حالة من السعادة الكبيرة بسبب النجاح المميز الذى يحققه مسلسلها "كأنه امبارح" ويحظى بمشاهدة جيدة، ويشارك فى بطولة العمل الى جانب رانيا يوسف، أحمد وفيق، وفاء صادق، أحمد خليل، محسن منصور، إسلام جمال، محمد الشرنوبى، محمد سليمان، هدى المفتى، ومجموعة من الشباب وتأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم وإخراج حاتم على وأكرم فريد.

مباراة الهلال

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره النفط العراقي اليوم الجمعة في إياب دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وحقق الهلال فوزًا مهمًا في لقاء الذهاب بالسعودية برباعية دون رد وهو ما يسهل مهمة الموج الأزرق في لقاء الإياب بالبطولة العربية.

نادي الشباب

سيطر التعادل 2-2 على مواجهة الشباب والاتفاق في افتتاح الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

ووضع الأرجنتيني كريستيان جوانكا الضيوف في المقدمة في الدقيقة 31 بعدما تابع تمريرة عرضية حولها في الشباك من مدى قريب.

وأدرك الروماني كونستانتين بوديسكو التعادل للشباب بعدها بخمس دقائق بتسديدة قوية من داخل المنطقة، وفشل الجزائري رايس مبولحي حارس وقائد الاتفاق في التصدي لها.

وأعاد حسن الحبيب الاتفاق للمقدمة عندما تابع تمريرة عرضية من ركلة ركنية وضعها بقدمه في شباك التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، لكن خالد الكعبي ضمن للشباب نقطة التعادل من ضربة رأس متقنة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها بوديسكو في الدقيقة 64.

طعن عريس في خميس مشيط

ما بين الصدمة وعدم التصديق تباينت ردود فعل المواطنين على جريمة طعن عريس في خميس مشيط ليلة زفافه وفي وسط الأهل والأصدقاء.

وبالرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول الجاني حتى الآن إلا أن الجريمة لاقت استنكارا من جميع المواطنين مؤكدين أن العريس تعرض لطعنات غادرة في ليلة العمر.

كما استنكر المغردون إفساد فرحة العريس والأهل من خلال جريمة قام بها شخص متهور مطالبين الجهات الرسمية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات وتقديم الجاني للجهات المختصة حتى ينال جزاءه وفق الأنظمة.

وكان العريس تعرض للطعن في رقبته بأحد قصور الأفراح بخميس مشيط مساء أمس الخميس، وذلك من قبل شخص قدم من خارج القصر.

وقد تم نقل العريس المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة وتم تطويق المكان من قبل الجهات الأمنية، التي باشرت الحادث على الفور.

وأفادت المعلومات الواردة من عسير بأن العريس أجريت له عملية جراحية وحالته الآن مستقرة أما الجاني فقد تم القبض عليه وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.