شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجدت المملكة في احتفالات الإمارات بـ"يوم الشهيد"؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

يعيش الشعب الإماراتى أجواء احتفالية بمناسبة قرب اليوم الوطنى الإماراتى الـ47، والذى يوافق 2 ديسمبر من كل عام، كذلك احتفل حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتى بيوم الشهيد، والذى يحل اليوم الجمعة.

يتمتع الشعب الإماراتى بقدر كبير من الحب من جانب الشعوب العربية، وتحديداً الشعب المصرى وشعب الخليج العربى، حيث قام مجموعة من الشباب السعودى بالاحتفال باليوم الوطنى للإمارات الـ47 من أعماق البحار.

وحمل الشباب السعودى أعلام السعودية والإمارات ولافتات تهنئ الإمارات بيومها الوطنى، ولافتات أخرى تدل على حب الشعبين لبعضها البعض، وعمق العلاقات بيهنما، بخلاف لافتة خاصة بالشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، ورفعوا هذه الأعلام واللافتات فى أعماق البحار.

وتصدرت هاشتاجات خاصة للإحتفاء بهذه المناسبة قائمة الأعلى تداولًا بالإمارات عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر ومنها #يوم_الشهيد، و#الامارات_بكم(تفخر، و#شهداء_الامارات_البواسل. وعليها جاءت آلاف التغريدات المشيدة بشجاعة جنود الإمارات وغيرهم ممن جعلوا من الوطنية والدفاع عن الوطن غاية وهدف.

وعبر موقع "تويتر"، تداول عدد من المغردين الإماراتيين صورة تضم صور وأسماء شهداء العملية العسكرية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى إعادة الشرعية لليمن وحقوق الشعب اليمني، تحت مُسمى «قائمة شهداء الحزم والأمل».

هذا وأشارت الكاتبة نورا المطيري إلى تزامن الإحتفاء بيوم الشهيد ومشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، قائلة: «اليوم يشارك الأمير محمد بن سلمان ليضع العالم أمام مسؤولياته في التدخل الحوثي الإيراني في اليمن، في يوم عظيم يُصادف يوم الشهيد الذي قدم فيه شهداء الإمارات البواسل دمائهم وأرواحهم رخيصة لأجل الأمة ووقفوا في خندق واحد مع جنود السعودية للذود عن الحمى والمقدسات».