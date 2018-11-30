بتعليمات حوثية.. شركات الاتصالات اليمنية تتجسس على عملائها

أجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية شركات الاتصالات على ممارسة التجسس على اليمنيين، من أجل تنفيذ حملات قمع ضدهم.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس -في حسابه على "تويتر"- إنه في تطور خطير أجبرت المليشيا الحوثية الإيرانية شركات الاتصالات اليمنية على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجسس على مشتركيها وعلى مكالماتهم ورسائلهم.



وأضاف أن ذلك بهدف انتهاك الخصوصيات، وتنفيذ حملات قمع واعتقال وقرصنة بريد وصفحات الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني.

وأوضح أن مشتركين في شركات الاتصالات شكوا مؤخراً بأن رسائلهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة والتهكير من قبل مليشيا الحوثي، بعد إجبار الشركات على قطع ما يسمى بطائق "توأمة" لعدد من الأرقام التابعة لعدد من المشتركين، في انتهاك للقوانين اليمنية المنظمة لعمل تلك الشركات.

ولفت الإرياني إلى أن انصياع شركات الاتصالات لإملاءات الانقلابيين في التجسس على مشتركيها يعرضها للمساءلة القانونية من المتضررين الذين قام عدد منهم بمقاضاتها، إضافة إلى الدعم الذي ما زالت تقدمه تلك الشركات تحت مسميات ضرائب وجمارك، بخلاف التوجيهات الواضحة للشرعية بتوريد تلك المبالغ للحكومة.