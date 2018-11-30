شكرا لقرائتكم خبر عن من يستطع العبور؟.. كل ما تريد معرفته عن الهلال والنفط العراقي بكأس زايد والان مع التفاصيل

يلاقي نادي الهلال السعودي منافسه النفط العراقي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ 16، من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس زايد).

وتقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3، التي تبث جميع مباريات البطولة حصريًا، ويتولى عامر عبدالله وحازم عبدالسلام مهمة التعليق على المباراة.

ونجح الهلال بحسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه عقب فوزه برباعية نظيفة ليسهل مهمته في التأهل، وستكون هذه المباراة بروفة قوية للهلال قبل مواجهة غريمه التقليدي النصر والتي ستقام في الأسبوع المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل البرتغالي خورخي جيسوس في أن يحقق فريقه فوزاً يعيده إلى سكة الانتصارات عقب تعادله لأول مرة أمام الفيصلي في المرحلة الماضية لتتوقف انتصارات الفريق في الدوري إلى 9 مباريات متتالية، ولن يكون بإمكان جيسوس الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين سيغيبون عن اللقاء بداعي الإصابة والإرهاق وهم السوري عمر خربين وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب.

وفي المقابل يسعى فريق النفط العراقي إلى تقديم أداء مميز وتحقيق فوزٍ تاريخي حتى وإن خرج الفريق من المسابقة، وحقق فريق النفط فوزاً صعباً على ضيفه البحري يوم الجمعة الماضي في الدوري العراقي ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزوراء المتصدر.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ظهور نواف العابد العائد من إصابة طويلة بعد أن تم تجهيزه ببرنامج تأهيلي بينما خرج من القائمة ياسر الشهراني والسوري عمر خريبين وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب بجانب الحارس العماني علي الحبسي والفنزويلي جيلمين ريفاس.

ويغيب محمد الشلهوب نجم وسط فريق الهلال السعودي، عن فريقه في مواجهة نادي النفط العراقي في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع "تويتر" أن الجهاز الفني للهلال، بقيادة البرتغالي جورجي خيسوس فضّل عدم الاعتماد على الشلهوب في مباراة النفط بسبب إصابته بمرض الإنفلونزا.

ويعتمد الهلال على لاعبه الصاعد أحمد أشرف مع المخضرم سالم الدوسري مع بعض البدلاء الذين لا يشاركون باستمرار في الفترة الأخيرة.