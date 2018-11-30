السفير الأمريكي: الحل في اليمن بجهود الجميع وتقاسم السلطة بسلام

قال السفير الامريكي ماثيو تولر أنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن بطريقة "تعيد سيطرة الحكومة على المؤسسات".

وذكر تولر ، خلال مقابلة مع وكالة اسوشيتد برس خلال حضوره عرضاً عسكرياً في المكلا شرقي اليمن، يوم الخميس: "الحل في اليمن يكمن في تضافر الأطراف وإيجاد طريقة لتقاسم السلطة بسلام".

واتهم السفير الامريكي إيران "بإلقاء البنزين على النار" في صراعات في الشرق الأوسط وتعهد بأن تدافع أمريكا عن مصالحها الإقليمية ولن "تتجنب" المشاكل عندما تصبح صعبة.

وتكتسب تصريحات تويلر أهمية إقليمية في السياسة الأمريكيّة بكونه الآن مرشح الرئيس دونالد ترامب ليكون السفير التالي في العراق، وهي البلد الذي فيه الميليشيات التي تقودها إيران ذات نفوذ في وقت تسيطر طهران على النفوذ السياسي.

وتابع تولر"أينما رأينا حالة من عدم الاستقرار هنا في المنطقة - وأنا لا أقول إن إيران هي مصدر كل حالة عدم الاستقرار - لكننا نرى ذلك انتهازيًا، وهم يتدخلون".

وقال تويلر: "إننا نعتبر إيران واحدة من القوى الرئيسية التي تحاول تعزيز عدم الاستقرار".

وأضاف: "لنفكر للحظة وانظر إلى ما لدينا في اليمن. لدينا طرف فاعل غير حكومي، ميليشيا، أطاحت بالحكومة، ومع ذلك فهي تتلقى السلاح والمعدات والدعم من دولة، إيران".