شكرا لقرائتكم خبر عن هتان باهبري.. ما وراء التحذير من التعاقد مع نجم نادي الشباب؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الأيام الأخيرة، وجه خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، تحذيرًا إلى الأندية المنافسة، بعدم الاقتراب أو التفاوض مع لاعبي الفريق هتان باهبري وعبدالله الخيبري حتى ولو شفهيًّا.

وهتان باهبري من مواليد 16 يوليو 1992، وكانت بداياته مع الاتحاد و أعاره الاتحاد إلى نادي الخليج السعودي لمدة موسمين و بعد انتهاء عقده مع الاتحاد وقع مع نادي الشباب .

وقال البلطان، في تصريحات لقناة "العربية"، مساء الثلاثاء: "أستغرب ترديد هذا الخبر لأن هتان والخيبري مرتبطان معنا بعقدين رسميين والتوقيع معهما سيصبح مثل قضية العويس، حينما وقع للأهلي وتعرض للعقوبة والإيقاف".

ونفى جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب هتان باهبري، لاعب نادي الشباب السعودي الحالي، التوقيع لنادي الاتحاد بحسب ما أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية.

وقال الظفيري في تصريحات إذاعية : هتّان باهبري في مهمة وطنية ، وعقده مع الشباب مستمر وسيكون لاعب حر في شهر فبراير عام 2019.

ورداً على توقيعه لنادي الاتحاد قال : من أطلق إشاعة توقيع هتّان باهبري لنادي الاتحاد "له مآرب أخرى"، هتّان لازال لاعب شبابي.

وحول نوايا اللاعب خلال الفترة المقبلة فقال الظفيري : هتّان باهبري يرغب بالتجديد لنادي الشباب وهي رغبة إدارة النادي ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن، متابعا: "باهبري بالتأكيد من أبناء نادي الاتحاد، وأتمنى له الأفضل في المستقبل بغض النظر لمن يوقع".

ويبدو أن تلك التحذيرات التي أطلقت من النادي بشأن اللاعب ترجع إلى أهمية تواجد الدولي السعودي في الفريق، وكذلك رغبة النادي في التركيز معه، كما أطلقت تلك التحذيرات بسبب ما تردد منذ أشهر بشأن تعاقد اللاعب مع الإتفاق، وهو لم يتم في الواقع، لذا حذر رئيس النادي من إطلاق هذه الأخبار وقطع الشك باليقين بأن اللاعب مستمر مع نادي الشباب.