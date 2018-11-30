شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر بومدره : هناك جرائم ارتكبتها المليشيا وتُريد إلصاقها بالحكومة والان مع التفاصيل
وأضاف بومدره، خلال منتدى باريس للسلام والتنمية، أن هناك وصف لما يتم بأنه انتفاضة شعبية، لافتاً بأنها لغة بعيدة عن الحيادية وتعطى دلائل على أن التقرير يستهدف بعض النتائج المسبقة.
وأشار الخبير الأُممي إلى أن التقرير كان من المفترض أن يُساهم فى سرعة حركة نحو الحلول السلمية، مُطالباً بسرعة التحرك نحو السلام الدائم.
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