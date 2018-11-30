شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر بومدره : هناك جرائم ارتكبتها المليشيا وتُريد إلصاقها بالحكومة والان مع التفاصيل

قال الدكتور طاهر بومدره، الخبير الأممي، إن هناك تقرير لمجلس حقوق الإنسان يُحمل الحكومة الشرعية جرائم ارتكبتها عناصر المليشيا قبل سنوات داخل الأراضي اليمنية، خاصة الجزء تحت سيطرة الحوثيين، مُضيفاً أن هناك تجاوزات ذات نتائج تُهدد الطريق إلى السلام.

وأضاف بومدره، خلال منتدى باريس للسلام والتنمية، أن هناك وصف لما يتم بأنه انتفاضة شعبية، لافتاً بأنها لغة بعيدة عن الحيادية وتعطى دلائل على أن التقرير يستهدف بعض النتائج المسبقة.

وأشار الخبير الأُممي إلى أن التقرير كان من المفترض أن يُساهم فى سرعة حركة نحو الحلول السلمية، مُطالباً بسرعة التحرك نحو السلام الدائم.