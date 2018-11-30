العواضي: قطر وإيران تسعيان لعودة الإمبراطورية الفارسية

قال جمال العواضي رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية، إن الغرض من لقاء اليوم، هو شقين رئيسين، أولها التعامل مع متطلبات الوضع القائم من خلال مفاوضات السلام، والثاني مناقشة تقرير مجلس خبراء حقوق الإنسان والذي يعتبره البعض أنه غير حيادي.

وأضاف في لقاء حصري مع "اليمن العربي"، أنه لدى المنتدى يكون خبراء أمميين فندوا التقرير وأكدوا أن هؤلاء الخبراء لا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل مع متطلبات القانون الإنساني، واعتبار الحوثيين أنهم قاموا بثورة شعبية، متابعًا: "والتقرير انتهك وناقد كثيراً قرارات مجلس الأمن الدولي وهذا لا يخدم تطلعات اليمنيين في وقف الحرب".

ووجه الدعوة لتشكيل شبكة دولية لتعزيز عمل الإغاثة والأنشطة الإنسانية في اليمن، وليس هناك جهود حقيقة لعمليات إغاثة شاملة لليمنيين، قائلاً: "لذلك نريد دعم المنظمات التي لا تتنمي لأي تيار سياسي أو جهات معينة، وليست لها أجندة غير إنقاذ اليمنيين من الانقلابيين الحوثيين، والنظام الإيراني والقطري، اللذان يستهدفان عودة الإمبراطورية الفارسية"