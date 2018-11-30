الإمارات تؤكد أهمية دعم التنمية والاستقرار والسلام في أفغانستان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية دعم التنمية والاستقرار والسلام بأفغانستان في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية بما يضمن العيش الكريم للمواطن الأفغاني.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في مؤتمر جنيف الدولي حول أفغانستان، الذي عقد الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف حيث ترأس وفد الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وسالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وصدر عن المؤتمر إطار جنيف للمساءلة المتبادلة، وبيان مشترك أكد فيه المجتمعون التزامهم بالمساءلة المتبادلة وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بصورة متبادلة من جانب كل من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي من أجل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية تمكن أفغانستان من تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، وأن تنفيذ الحكومة الأفغانية لالتزاماتها سيكون مفتاحا للدعم الدولي المستدام.

وأكد خليفة المرر، في كلمة الإمارات التي ألقاها، أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تأتي كالتزام منها منذ أكثر من عقد بواجبها الإنساني والإسلامي تجاه الشعب الأفغاني وتطلعه لتعزيز سيادة أفغانستان واستقلالها وأمنها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وأضاف أن الإمارات تدين الأعمال الإرهابية التي شهدتها الانتخابات الأفغانية الأخيرة، مؤكدا تضامن الإمارات مع الحكومة الأفغانية في جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب الذي لا وطن له ولا دين، والذي يتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.



وجدد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية دعم الإمارات العملية السياسية وتثمينها جهود رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أشرف غني للبدء بمحادثات السلام، وتدعو جميع أطياف المجتمع الأفغاني، ولا سيما طالبان للمشاركة في هذه المحادثات وإنجاحها.

وشدد المرر على ضرورة مشاركة دول الجوار بشكل بناء وفعال في جهود المصالحة الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في أفغانستان، حيث إن تدخلها السلبي سيقوض الجهود الدولية التي تسعى لتحقيق الأمن المستدام.

وتطرق في كلمته إلى مواصلة الإمارات التنسيق مع الدول المجاورة وحث حكوماتها على احترام حقوق اللاجئين وعدم استغلالهم في صراعات المنطقة، واستمرار الإمارات في دعم جهود تعزيز دور المرأة والشباب الأفغاني في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع لتفعيل متطلبات الإصلاحات.

وأكد أن دولة الإمارات لم تأل جهدا في دعم الشعب الأفغاني وتقديم المساعدات التنموية لأفغانستان، والتي بلغت ما يقارب 414 مليون دولار خلال الفترة الماضية.

وفي ختام كلمته، أشار المرر إلى أن اهتمام دولة الإمارات والتزامها تجاه أفغانستان وشعبها ينبع من قيمها الإنسانية والإسلامية السمحة، ويتماشى مع سياساتها الدولية المرتكزة على تعزيز الاستقرار والسلم الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب والتطلع لمستقبل مزدهر ومشرق لأفغانستان.

