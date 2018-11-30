الان تتابع الحكم على وافد سرق حذاء من أمام مسجد في الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:

أطلقت محكمة استئناف أبوظبي حكما بحبس وافد، قام بسرقة “نعل” من أمام مسجد، أثناء أدائه صلاة العشاء في الإمارات.

وقضت المحكمة بحبس وافد آسيوي، شهراً، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من عقوبة الإبعاد المحكوم بها المتهم.

وبناء على وجود بلاغ من شخص يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة “حذاءه” راجعت الجهات المختصة شريط كاميرات المراقبة المتواجدة عند مدخل المسجد الكائن في محطة بترول بمنطقة غنتوت باتجاه أبوظبي.

ورصدت الكاميرات (ر.ن.ش) آسيوي الجنسية وهو يسرق “الحذاء” وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الفاعل.

واعترف الجاني بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وعلل الواقعة بأن ذلك كان عن طريق الخطأ، وعلى إثر ما سبق أمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة.