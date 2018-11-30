الان تتابع العراق.. نفوق الأسماك تصل محافظة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

وصلت مشكلة نفوق الأسماك في العراق إلى محافظة جديدة بعد “بابل”، حيث كشف أهالي محافظة القادسية عن نفوق عشرات الآلاف من الأسماك في المحافظة.

ووفق روايات أحد أصحاب أحواض تربية الأسماك، قال إن هناك نفوق لمئات من الأسماك يوميا دون أن تحرك الحكومة ساكنًا وتتجاهل المشكلة حتى الآن.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت في تقرير لها بداية نوفمبر الجاري، إن أسباب نفوق الأسماك في محافظة بابل العراقية، ترجع لانتشار الأمونيا وسموم أخرى في نهر الفرات.