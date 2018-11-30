الان تتابع فيتنام: السجن لشرطيين تورطا في المقامرة بملايين الدولارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أصدرت محكمة فيتنامية اليوم الجمعة حكمين بالسجن بحق اثنين من رجال الشرطة الكبار تورطا في أعمال عصابة للقمار غير القانوني عبر الانترنت، وبلغت قيمة المقامرات مئات الملايين من الدولارات.

وبحسب محكمة إقليم فو تو، تلقى “فان فان فينه”، المدير السابق لإدارة الشرطة العامة التابعة لوزارة الأمن الوطني، حكما بالسجن تسع سنوات، ونال نجوين ثانه هوا، المدير السابق لإدارة الجريمة الإلكترونية بالوزارة، حكما بالسجن عشر سنوات “لإساءة استغلال السلطة، أو المنصب، خلال أداء المهام الرسمية”.

وتبين أن فينه ساعد هوا ونجوين فان دونج، رئيس شركة “سي إن سي” لتطوير الإجراءات الأمنية، بإنشاء عصابة قمار، حيث تجاوزت قيمة المقامرات 420 مليون دولار.

وصدر حكم بالسجن عشر سنوات بحق دونج في نفس المحاكمة، بينما حصل متعاون رابع على حكم بالسجن أربع سنوات لدورع في تنسيق العمليات مع دونج.

وخرجت القضية إلى النور العام الماضي خلال تحقيق في قيام رجل ببيع بطاقات شحن رصيد مزورة خاصة بالهواتف الجوالة، على صلة بلعبة بطاقات على الإنترنت.

ثم اكتشفت الشرطة عصابة تدير بوابتين للقمار على الإنترنت، تقدمان تتيحان ممارسة القمار وما شابه لنحو ثمانية ملايين شخص.

وقد شهدت فيتنام خلال العام المنصرم إجراءات صارمة ضد رجال الأعمال وكبار مسؤولي الحكومة، حيث تعهد الرئيس نجوين فو ترونج بشن حملة تطهير ضد الفساد.