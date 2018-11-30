وصول مرسيدس AMG GT R برو 2020 بقوة 577 حصان (صور)

قامت مرسيدس AMG اليوم بالكشف عن عائلة جديدة من طرازات GT كموديلات 2020 بمعرض لوس أنجلوس، وهو ما تضمن AMG GT R برو كإصدار محدود.

تم تصميم AMG GT R برو مع التركيز على الأداء بالحلبات حيث تتميز بنظام تعليق رياضي، هيكل خفيف الوزن، ديناميكيات عالية ومظهر فريد، وهو ما يأتي بفضل وجود مصدات خاصة، عمود التواء أمامي من ألياف الكربون وخلفي من الفولاذ، محامل كروية أحادية أعلى وأسفل القوائم الخلفية مع لوح سفلي من ألياف الكربون لزيادة الثبات والتحمل.

كما يوجد مكابح قياسية من السيراميك، عجلات AMG مخصصة الخماسية الحصرية من ألياف الكربون، فاصل أمامي من ألياف الكربون لزيادة الثبات بالسرعات العالية منافذ هواء بالرفارف الأمامية لتخفيف الضغط على المحاور الأمامية، مع وجود اثنين من حزم ألياف الكربون القياسية حول مختلف الأجزاء مثل المرايا الجانبية، الجناح والمشتت الخلفي.

وتأتي AMG GT R برو مع محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 577 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما عن عائلة سيارات AMG GT الرياضية الجديدة، فسوف تأتي مع مصابيح LED أمامية مختلفة، مشتت خلفي جديد وفوهات أنابيب عادم مزدوجة معدلة دائرية بالموديلات الأقل ومتعددة الزوايا بطراز AMG GT C، بينما أبقت AMG GT R على العادم الوسطي الكبير المحاط باثنين من أنابيب العوادم، إضافة لعجلات جديدة باللون الرمادي لتطابق لون الداخلية.

ونجد بالمقصورة شاشة عدادات 12.3 إنش رقمية بالكامل متعددة الواجهات مع شاشة 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع أزرار جديدة بالكونسول الوسطي.

حصلت AMG GT 2020 أيضاً على مقود AMG المغطى بجلد نابا أو المايكرو فايبر، مع أزرار نواقل، دعم خصائص التحكم باللمس في لوحة القيادة الرقمية وزر لتغيير أنماط القيادة التي تتضمن AMG DYNAMICS لتقديم تسارع أفضل واحتكاك أعلى مع وجود عدة مستشعرات تتوقع طريقة تصرف السيارة حسب ما يقوم به السائق لتوفير تجربة قيادة مميزة عالية الثبات.

كما ستحصل موديلات 2020 على حزمة AMG Track Pack للحلبات التي تأتي كجزء من نظام COMAND المعلوماتي، وهو ما يقوم بعرض وتحليل أكثر من 80 مؤشر أثناء السباق على الحلبات لمساعدة السائق في تحسين أداءه.

هذا وسوف تكون مرسيدس AMG GT C بقوة 550 حصان و680 نيوتن.متر من عزم الدوران، دون الإعلان عن موعد الطرح بالأسواق أو الأسعار بعد.

واشنطن(صدى):

قامت مرسيدس AMG اليوم بالكشف عن عائلة جديدة من طرازات GT كموديلات 2020 بمعرض لوس أنجلوس، وهو ما تضمن AMG GT R برو كإصدار محدود.

تم تصميم AMG GT R برو مع التركيز على الأداء بالحلبات حيث تتميز بنظام تعليق رياضي، هيكل خفيف الوزن، ديناميكيات عالية ومظهر فريد، وهو ما يأتي بفضل وجود مصدات خاصة، عمود التواء أمامي من ألياف الكربون وخلفي من الفولاذ، محامل كروية أحادية أعلى وأسفل القوائم الخلفية مع لوح سفلي من ألياف الكربون لزيادة الثبات والتحمل.

كما يوجد مكابح قياسية من السيراميك، عجلات AMG مخصصة الخماسية الحصرية من ألياف الكربون، فاصل أمامي من ألياف الكربون لزيادة الثبات بالسرعات العالية منافذ هواء بالرفارف الأمامية لتخفيف الضغط على المحاور الأمامية، مع وجود اثنين من حزم ألياف الكربون القياسية حول مختلف الأجزاء مثل المرايا الجانبية، الجناح والمشتت الخلفي.

وتأتي AMG GT R برو مع محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 577 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما عن عائلة سيارات AMG GT الرياضية الجديدة، فسوف تأتي مع مصابيح LED أمامية مختلفة، مشتت خلفي جديد وفوهات أنابيب عادم مزدوجة معدلة دائرية بالموديلات الأقل ومتعددة الزوايا بطراز AMG GT C، بينما أبقت AMG GT R على العادم الوسطي الكبير المحاط باثنين من أنابيب العوادم، إضافة لعجلات جديدة باللون الرمادي لتطابق لون الداخلية.

ونجد بالمقصورة شاشة عدادات 12.3 إنش رقمية بالكامل متعددة الواجهات مع شاشة 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع أزرار جديدة بالكونسول الوسطي.

حصلت AMG GT 2020 أيضاً على مقود AMG المغطى بجلد نابا أو المايكرو فايبر، مع أزرار نواقل، دعم خصائص التحكم باللمس في لوحة القيادة الرقمية وزر لتغيير أنماط القيادة التي تتضمن AMG DYNAMICS لتقديم تسارع أفضل واحتكاك أعلى مع وجود عدة مستشعرات تتوقع طريقة تصرف السيارة حسب ما يقوم به السائق لتوفير تجربة قيادة مميزة عالية الثبات.

كما ستحصل موديلات 2020 على حزمة AMG Track Pack للحلبات التي تأتي كجزء من نظام COMAND المعلوماتي، وهو ما يقوم بعرض وتحليل أكثر من 80 مؤشر أثناء السباق على الحلبات لمساعدة السائق في تحسين أداءه.

هذا وسوف تكون مرسيدس AMG GT C بقوة 550 حصان و680 نيوتن.متر من عزم الدوران، دون الإعلان عن موعد الطرح بالأسواق أو الأسعار بعد.