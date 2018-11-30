فيسبوك يضيف تقنية جديدة لحظر الكلمات والصور المسيئة

قررت إدارة فيسبوك إدهاش مستخدميه بإضافة ميزة جديدة تتيح حظر بعض الكلمات أو الصور التعبيرية أو العبارات المسيئة.

وأشار فيسبوك إلى أن هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بإزالة المشاركات القادمة من الأشخاص الذين يجعلونك غير مرتاح أو ببساطة إسكات المحادثات التي تجدها مزعجة لك.

وأوضح فيسبوك خلال شرحه للميزة الجديدة: أضف كلمات أو عبارات أو صورًا تعبيرية لا ترغب في رؤيتها على جدولك الزمني.. لا يزال الأشخاص الذين ينشرون هذه التعليقات وأصدقاؤهم قادرين على رؤيتها.

هذا وقد تم الكشف عن الخاصية الجديدة من قبل خبير التقنية جين مانشون وون، المعروف بالكشف عن الميزات القادمة المخفية في شفرة فيسبوك