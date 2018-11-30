"إنستجرام" تطرح خاصية جديدة لمساعدة ضعاف البصر

كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت شركة "إنستجرام" عن ميزة قراءة وصف الصور، لتعريف المستخدمين بمحتوى الكلام المكتوب، بجانب ميزة أخرى للنص البديل في الصور.
ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، ستستخدم "إنستجرام" تقنيات الذكاء الصناعي لقراءة النص الموجود بالصور لتعريف أصحاب النظر الضعيف بمعرفة المحتوى، لكن هذا المحتوى لن يكون هو النص الكامل الذي يكون أسفل الصورة كما هو واضح من كلام الشركة، حيث أن ذلك سيكون مع ميزة أخرى للنص البديل.
وقالت الشركة، أنها ستضيف ميزة النص البديل لكي يتسنى للمستخدمين وضع وصف داخل الصورة، ويعمل على تحسين نتائج البحث أيضًا.
حيث أن المستخدم سيكون قادرًا على إضافة النص لتحسين نتائج صوره على محركات البحث، كما سيتمكن المستخدم صاحب النظر الضعيف من الاستماع للنص لمعرفة الوصف
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