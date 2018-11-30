تركيا تعتزم ترميم سوق عثماني تاريخي وسط كركوك

كركوك/حيدر قره ألب/ الخليج 365



قال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، إن بلاده ستقوم بترميم سوق القيصري المسقوف الذي بُني في العهد العثماني واحترق مؤخراً وسط مدينة كركوك شمالي العراق.



جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة كركوك، الجمعة، حيث استقبله رئيس الجبهة التركمانية، أرشد صالحي، ومسؤولون آخرون .



وعقب أداءه صلاة الجمعة في مسجد "نقشلي منارة" العثماني وسط المدينة، زار السفير التركي سوق القيصري المسقوف حيث تفقد آثار الحريق الذي التهم السوق التاريخي قبل ثلاثة أيام.



وأوضح يلدز "أن تركيا ومن خلال وكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، بدأت أعمالها من أجل إعادة ترميم السوق".



وأضاف يلدز أنهم سيعملون كل ما بوسعهم من أجل إعادة السوق إلى وضعه السابق.



ومن المنتظر أن يلتقي السفير التركي، محافظ كركوك، راكان الجبوري، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التركمانية، والحرفيين في المدينة.

وكان حريق نشب ليل الإثنين/ الثلاثاء الماضي في سوق القيصري التاريخي، ما أدى إلى احتراق أكثر من 400 محل تجاري، وسط شكوك بوجود جهات افتعلت الحريق.

