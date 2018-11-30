سفير #أمريكا بـ #اليمن: #إيران سبب إشعال منطقة #الشرق_الأوسط

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد السفير الأميركي لدى اليمن، “ماثيو تويلر”، خلال حضوره مراسم تسليم قوات تحالف دعم الشرعية لمهام خفر السواحل في محافظة #حضرموت، إلى قوات خفر السواحل اليمنية لإدارتها، الخميس، على أن إيران تعتبر إحدى القوى الرئيسية التي تحاول تعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.

وقدم تويلر توصيفاً لما تقوم به إيران في هذا الصدد، قائلاً “إنها تصب الغاز على النار”، في إشارة إلى أنها تشعل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: “أينما نرى عدم الاستقرار هنا في المنطقة، وأنا لا أقول إن إيران هي مصدر كل عدم الاستقرار، لكننا نرى ذلك في انتهازيتهم للأوضاع، فهم يستغلون الاختلافات الدينية السياسية والفقر، ويصبون الغاز على النار في منطقة من العالم مهمة جداً لنا جميعاً”.

إلى ذلك، استشهد بالوضع الذي وصل إليه اليمن، جراء الدعم الإيراني اللامحدود للانقلابيين الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية.