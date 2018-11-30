شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أممي يفضح الحوثيين: ليسوا نشطاء بل حملة سلاح والان مع التفاصيل

قال الدكتور طاهر بومدرا الخبير الأممي رئيس البعثة الإنسانية الأسبق للأمم المتحدة إلى العراق إن "التاريخ الحديث يؤكد أن ما يحدث في اليمن ليس بربيع عربي بل مليشيات تتطور بدعم إيراني".

جاء ذلك خلال ندوة "تناقض التقارير الأممية.. القانون الدولي وواجب الحماية" بمنتدى باريس للسلام والتنمية المنعقد في فرنسا الجمعة.

وأكد بومدرا أن "الحوثيين ليسوا نشطاء بل حملة سلاح"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن قرر وجود اختراق للسلام والأمن الدوليين من قبل الحوثيين، فيما تزعم تقارير أممية أخرى أن هناك ربطا بين اليمن وما يسمى "الربيع العربي".

وانطلقت صباح الجمعة، ندوة بعنوان "تناقض التقارير الأممية.. القانون الدولي وواجب الحماية" بشأن اليمن، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، وينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية برئاسة جمال العواضي رئيس المنتدى، وبمشاركة عدد من الخبراء والنشطاء والمنظمات المعنية في باربس وبروكسل وجنيف.