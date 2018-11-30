شكرا لقرائتكم خبر عن بومدر يُفجر مفاجآة صاعقة للحوثيين من مؤتمر باريس! والان مع التفاصيل

أكد الدكتور طاهر بومدر، الخبير الأممي ورئيس البعثة الإنسانية الأسبق للأمم المتحدة لدى العراق، أن مجلس الأمن قرر وجود اختراق للسلام والأمن الدوليين من قبل الحوثيين. وأضاف خلال كلمته بندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير، أن هناك تقارير أممية أخرى تربط بين اليمن وما يسمى الربيع العربي.

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