شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فتايات فرنسيات يُدعمن اليمن بمنتدي باريس للسلام والان مع التفاصيل

عبر مجموعة من الفتايات، عن دعمهن لليمن، وذلك خلال انعقاد ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير.

وقام الفتايات بالدخول إلى قاعة المؤتمر بالزي اليمني التقليدي، وذلك لكسر رتابة المؤتمر الذي يضم مجموعة من الباحثين والسياسيين لمناقشة الوضع الذي آلت إليه الحرب في اليمن.