شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن المخالفات الأكثر شيوعا بالمؤسسات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن جولاتها الرقابية على عيادات الأسنان وجميع المؤسسات الصحية مستمرة؛ وذلك للتأكد من خلوها من الممارسات الصحية المخالفة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر”، أن المخالفات الأكثر شيوعًا جاءت كالتالي:

– 1.204 مخالفات قصور في نظام مكافحة العدوى.

– 907 مخالفات الممارسين الصحيين.

– 689 مخالفات قصور في نظام التعقيم.

– 150 مخالفات نظامية تراخيص المؤسسة.