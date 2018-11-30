شكرا لقرائتكم خبر عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة لشهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة (لشهر ديسمبر). وأوضح “حساب المواطن”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، أنه يمكن التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط:http://ca.gov.sa

شكرا لقرائتكم خبر عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة لشهر ديسمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .