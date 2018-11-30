بالصور.. حميد الشاعري يجمع نجوم الأغنية المصرية في عيد ميلاده

حرص عدد كبير من نجوم الأغنية والفن والمشاهير على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري "الكابو"، وذلك داخل فندق فورسيزونز الجيزة.

كان ضمن الحضور الإعلامي الكبير جورج قرداحي ومن نجوم الفن والأغنية حكيم، هشام عباس، منى عبدالغني، إيهاب توفيق، فارس، زيزي عادل، هشام عبدالخالق، شذى، أحمد الشامي، حسن عبدالمجيد، مصطفى محفوظ، الملحن محمد مصطفى، الفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة، الإعلامي ممدوح موسى، الإعلامي أحمد خيري، الشاعر عنتر هلال، وليد الغزالي، المنتج أحمد أيوب ود.ياسر القصراوي، طاهر حمزة مدير الحفلات بالفورسيزونز الجيزة، حسام حسني، علاء عبدالخالق، الموسيقار هاني شنودة، المنتج محسن جابر ونجله محمد محسن جابر، محمد رحيم وحرمه أنوسه كوته، أحمد جوهر، حمدي بتشان، الـdj العالمي ياسر الحريري، خبيرة الطهي داليا مطر، الفنان محمد عز، مينا عطا.. وغيرهم ممن تبادلوا مع الـ"كابو" أشهر أغاني الثمانينيات والتسعينيات وشاركوه لحظة إطفاء الشموع.

حميد الشاعري من مواليد 29 نوفمبر ولد في ليبيا، دفعه حبه للموسيقى إلى وضع نمط موسيقي جديد وأعاد للموزع الموسيقي دوره، وينسب إليه تجديد الأغنية العربية، قدم الأعمال التراثية الشعبية في مصر وعدد من الدول العربية بتوزيع موسيقي جديد يناسب العصر الذي ظهر به، وتضمنت تلك الأعمال مونولجات الأفلام المصرية القديمة والأغاني الشعبية فأعاد توزيعها ليستمع إليها الجيل الجديد.





وقدم خلال الثمانينات والتسعينيات مجموعة من أنجح الأغاني، وقدم العديد من المطربين الجدد في ذلك الوقت، مثل "مصطفى قمر، إيهاب توفيق، حكيم، فارس، هشام عباس" والعديد من الفنانين، وتعاون مع أغلب مطربي الوطن العربي على مستوى الألحان والتوزيع الموسيقي.