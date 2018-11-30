اختار ديك عملاق بنفسه شريكتين لحياته بعدما عانى من الوحدة لفترة طويلة، حيث ساعده صاحبه من خلال وسائل التواصل الإجتماعي . وحسبما نشره موقع روسيا اليوم، فإن الديك ” ميركلي ” يحظى بشهرة واسعة بسبب حجمه المبهر حيث بلغ ارتفاعه 91 سنتيمترا ووزنه 7.7 كيلوجرام. من جانبه أكد المزارع ” فايتي سيفاي ” ، في كوسوفو، أن وزن ديكه حقيقي بالفعل كونه من سلالة دجاج براما التي تصل أوزان طيورها في المتوسط إلى 5.5 كيلوجرا

شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم ديك في موسكو يختار بنفسه شريكين لحياته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .