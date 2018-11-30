إزاى تعرفى إن حبيبك عينيه زايغة.. 7 حاجات توضحلك

وهو ما تحدث فيه موقع”Your Tango”، المتخصص فى العلاقات العاطفية فى تقرير له حيث قدم نصائح للفتيات حول معرفة "الراجل أبو عين زايغة"، نعم بتلك العبارة التى تسرى على الألسنة بطريقة بسيطة، وأضاف التقرير أن ذلك الأمر من أبرز الأسباب التى تؤدى لفساد علاقة الارتباط أو استكمالها، وتكوين أسرة فيما بعد.

فتعرفى فى السطور التالية على أبرز المؤشرات والدلائل التى تشير أن شريكك"عينيه زايغة".

بيخليكِ تستنى كتير

ركزى فى تفاصيل تعاملاتكما على مدار اليوم وطريقة التواصل، توقيت رده على رسائلك واتصالاتك، فإذا كان يرد عليها متأخرًا، او تمر الأيام ويرد فيما بعد فذلك ليس بالمؤشر المطمئن فربما يكن لديه من تشاركه حبك فى قلبه، وتتخذ من اهتمامه على مدار اليوم.

عينيه زايغة على طول

راقبى نظراته عند تواجدكما فى مكان عام، وخاصة نظراته للجنس الناعم، فلكل أنثى حاسة يمكنها بها معرفة ما إذا كان الرجل الذى يجلس معها لديه نظرات مريبة أم إنه ينظر فحسب على من يمر بجانبه.

بيرفض تتقابلوا فى أماكن عامة

عليكِ التركيز على طبيعة الأماكن التى يريد اصطحابك فيها خارج المنزل، فإذا كان يرفض الأماكن العامة، أو الأماكن القريبة من مكان سكنه أو مكان عمله، فربما خائفًا من أن تراه واحدة من العلاقات الأخرى التى يدخل فيها.

مفيش صور ليكوا مع بعض

ربما تجدينه يرفض التقاط الصور أو "السيلفى معكِ"، وهو المؤشر الذى يقوم به باستمرار بسبب دخوله فى علاقات متعددة كل فترة، واعتاد على عدم التقاط آية صور مع واحدة حتى لا تكن دليل ضده بعد الانفصال.

مسجل صحابه على الموبايل بأسامى غريبة

بالطبع أنكِ تعرفين جزءا كبيرا من أصدقائه المقربين بحكم علاقتكما الوثيقة، فركزى جيدًا فى الأسماء التى اختارها لهم على هاتفه المحمول، فإذا كان يعتاد على تسجيلهم بأسماء غريبة مثل "الصحاب، العيال" وألقاب أخرى كثيرة ربما تكن تلك ألقاب لعلاقات يخفيها عنكِ.حساباته الشخصية خاصة

ربما تجدين الشريك يرفض إضافتك على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، تويتر، إنستجرام، فيس بوك، ويتحجج بأنكما على تواصل دائم، وتتقابلا وجهًا لوجه ولكن بحسب ما ذكر الموقع أنه عليكِ الإصرار على أن تكونى صديقة على كل تلك الحسابات حتى ترين مع من يتعامل وطريقة تحدثه مع المقربين له.

لسه على علاقة بالإكس

بالطبع أن شريكك كان لديه علاقات سابقة، سواء أكانت ارتباطًا واضحًا أم علاقات عاطفية لم تكتمل، اعلمى جيدًا أنه لا توجد صداقة بعد الانفصال، فإذا وجدتينه لازال على علاقة بالإكس بحجة أنهما مجرد أصدقاء فاعلمى أنه ربما لا يكون جادًا فى علاقته معكِ.