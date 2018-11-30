بالفيديو.. والد الطفل الذي طلب سيارة من ولي العهد: الأمير وعد فأوفى والمرسيدس وصلت

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد ‏محمد العطوي- والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة "مرسيدس" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- ‏بأن ولي العهد حفظه الله وعد فأوفى، مبيناً في هذا الصدد لبرنامج ياهلا أمس أن "المرسيدس وصلت، وبأنه "قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة".

وأشار إلى أن القصة بدأت منذ زيارة الملك سلمان وولي عهده لمنطقة تبوك وأثناء زيارات سموه لمشايخ المنطقة وكان أحد أفراد القبيلة عليه دية 30 مليون ريال فتقدم ابني عبدالله بطلب من سموه الكريم فكان رده أيده الله "على خشمي" ووعد فأوفى.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

]]>