الهلال يدفع بطلب لإستثناء اللاعب المالي 

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال الخليج 365 : الهلال بطلب للاتحاد السوداني للكرة لاجل السماح للاعبه المالي ابوبكر ديارا باللعب في بطولة الممتاز لحاجة الهلال له في البطولة .

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