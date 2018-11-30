الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على شظايا لصاروخ مضاد للطيران في الجولان

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" أنه "متابعة للتقارير وخلال تمشيط أجرته قوات جيش الدفاع في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان تم العثور على شظايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران تم إطلاقه في الحادث الذي وقع مساء أمس". ​وأوضح المتحد الإسرائيلي أنه سيتم نقل الشظايا لفحص في جيش الدفاع والشرطة.

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